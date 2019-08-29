Участок улицы Юбилейной в Пскове закроют для водителей в начале сентября

Из-за дорожных работа на улице Юбилейной в Пскове будет полностью закрыто движение машин на участке дороги от автобусной остановки «Храм Александра Невского» до перекрестка с улицей Красноармейская набережная. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, дорогу перекроют с 8.00 2 сентября до 20.00 4 сентября.

Движение автобусов в направлении Рижского проспекта будет проходить по улице Мирной, с выездом на улицу Максима Горького, в направлении Вокзала - по улицам Максима Горького, Розы Люксембург, Народной, Юбилейной.