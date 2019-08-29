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Общество

Участок улицы Юбилейной в Пскове закроют для водителей в начале сентября

29 августа 2019 года, 15:56

Из-за дорожных работа на улице Юбилейной в Пскове будет полностью закрыто движение машин на участке дороги от автобусной остановки «Храм Александра Невского» до перекрестка с улицей Красноармейская набережная. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, дорогу перекроют с 8.00 2 сентября до 20.00 4 сентября.

Движение автобусов в направлении Рижского проспекта будет проходить по улице Мирной, с выездом на улицу Максима Горького, в направлении Вокзала - по улицам Максима Горького, Розы Люксембург, Народной, Юбилейной.

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Напомним, улица Юбилейная ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составляет более 120 миллионов рублей.

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