Герман Петрушко: В России пока не развиты технологии переработки полимеров

«Россия отстает в переработке полимеров от всего цивилизованного мира», - заявил 29 августа генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире одной из псковских радиостанций.

Он также отметил, что сейчас активно обсуждается возможность перехода от полимеров на материалы биоразложения.