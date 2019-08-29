Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Герман Петрушко: В России пока не развиты технологии переработки полимеров

29 августа 2019 года, 14:30

«Россия отстает в переработке полимеров от всего цивилизованного мира», - заявил 29 августа генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире одной из псковских радиостанций.

Он также отметил, что сейчас активно обсуждается возможность перехода от полимеров на материалы биоразложения.

В пластик вживляется бактерия, которая при определенных условиях разлагает его. В хранилище при определенных температурах происходит ускоренное разложение пластика.


Герман Петрушко: В России пока не развиты технологии переработки полимеровГерман Петрушко,
генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» 
По словам эксперта, что в России есть совершенные технологии по производству полиамидов, но пока не развиты технологии их переработки.

«В нашем сознании пластик – это посуда, стаканчик, кулечек. А компьютер? Это тоже пластик», - отметил он.

Гендиректор подчеркнул, что в настоящее время эту нишу в России занимают компании из других стран.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Небольшой дождь ожидается 30 августа в Псковской области по прогнозу синоптиков
Очередную экскурсию на свои площадки в Усвятском районе устроил Великолукский агрохолдинг
Гимн России и «Эй, ухнем» исполнит псковский хор на концерте в Санкт-Петербурге
Участок улицы Юбилейной в Пскове закроют для водителей в начале сентября
Более 250 человек со всей России благоустроили Изборскую крепость и Псково-Печорский монастырь
Начался приём заявок на фестиваль «День скобаря», который пройдёт в Пскове 21 сентября
Сотни пловцов из Пскова и Великих Лук покажут своё мастерство в эти дни
Псковичам сообщили об изменении режима работы автобусной билетной кассы
Геннадий Григорьев о новой школе в Дно: Современное оборудование в классах – выше всех похвал

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Проект завода «Титан-Полимера» под Псковом
Группа компаний «Титан» планирует построить завод полимеров в Псковской области
Герман Петрушко: В России пока не развиты технологии переработки полимеров
Открытие «Титан-Полимера» в «Моглино» соответствует национальной химической стратегии, уверены эксперты
Группа компаний «Титан» станет участником ганзейской выставки в псковской «Простории»
Михаил Ведерников: Проект «Титан-Полимера» может существенно повлиять на рост экономики

Посмотреть весь сюжет

Ландшафтный дизайн из вторсырья

Общество
29 августа 09:17

Ландшафтный дизайн из вторсырья

Сотрудник налоговой службы из Порховского района украшает свой двор необычными фигурками (ФОТО)
Глушилки выключили

Общество
28 августа 09:23

Глушилки выключили

После вмешательства областных властей связь в поселке Середка наладилась, ранее ее глушили в местной колонии для преступников
Заказать почтальона домой

Общество
26 августа 14:09

Заказать почтальона домой

Чем отличается первое отделение в Пскове, переоборудованное по новым стандартам