Герман Петрушко: В России пока не развиты технологии переработки полимеров

«Россия отстает в переработке полимеров от всего цивилизованного мира», - заявил 29 августа генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире одной из псковских радиостанций.
Он также отметил, что сейчас активно обсуждается возможность перехода от полимеров на материалы биоразложения.
В пластик вживляется бактерия, которая при определенных условиях разлагает его. В хранилище при определенных температурах происходит ускоренное разложение пластика.
Герман Петрушко,По словам эксперта, что в России есть совершенные технологии по производству полиамидов, но пока не развиты технологии их переработки.
генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер»
«В нашем сознании пластик – это посуда, стаканчик, кулечек. А компьютер? Это тоже пластик», - отметил он.
Гендиректор подчеркнул, что в настоящее время эту нишу в России занимают компании из других стран.