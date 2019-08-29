Более 250 человек со всей России благоустроили Изборскую крепость и Псково-Печорский монастырь

Более 250 добровольцев из 15 регионов России приняли участие в пятой смене проекта «Волонтеры наследия» в Печорах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Волонтеры проекта внесли свой вклад в благоустройство Печор, Изборской крепости и Псково-Печорского монастыря: очищали от мха каменные стены, высаживали туи, благоустраивали клумбы, убирали самосевную растительность. Участники проекта работали и на территории Снетогорского монастыря.

Для добровольцев была организована обширная культурно-досуговая программа, в которую вошли экскурсии по Псково-Печорскому монастырю, Изборской крепости, иконописным мастерским. На специально проведенных мастер-классах участники проекта познакомились с секретами по приготовлению козьего сыра, плетению поясов, вязанию сетуских варежек.