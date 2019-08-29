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Общество

Более 250 человек со всей России благоустроили Изборскую крепость и Псково-Печорский монастырь

29 августа 2019 года, 12:37

Более 250 добровольцев из 15 регионов России приняли участие в пятой смене проекта «Волонтеры наследия» в Печорах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Волонтеры проекта внесли свой вклад в благоустройство Печор, Изборской крепости и Псково-Печорского монастыря: очищали от мха каменные стены, высаживали туи, благоустраивали клумбы, убирали самосевную растительность. Участники проекта работали и на территории Снетогорского монастыря.

Для добровольцев была организована обширная культурно-досуговая программа, в которую вошли экскурсии по Псково-Печорскому монастырю, Изборской крепости, иконописным мастерским. На специально проведенных мастер-классах участники проекта познакомились с секретами по приготовлению козьего сыра, плетению поясов, вязанию сетуских варежек.

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В программу также были включены теоретические и практические занятия «Школы волонтёров наследия», спортивные мероприятия.

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