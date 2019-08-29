Начался приём заявок на фестиваль «День скобаря», который пройдёт в Пскове 21 сентября

В субботу, 21 сентября, в Пскове пройдёт областной фестиваль ремесленной культуры «День скобаря». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Для участия в фестивале ремесленной культуры приглашаются индивидуальные мастера, студии и любительские объединения декоративно-прикладного творчества учреждений культуры региона, художники, мастера народного творчества, творческие коллективы.

В программе фестиваля: ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества с продукцией ручной работы, мастер-классы по традиционным ремеслам и современным видам декоративно-прикладного творчества, выступление творческих коллективов, работа фотозон, интерактивных площадок, мини-спектакли и многое другое.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 17 сентября по тел. 8 (8112) 66-17-49, 62-23-34, e-mail: remeslo@ocntpskov.ru, nartvor@ocntpskov.ru, в Доме ремесел (Псков, улица Некрасова, дом 8).