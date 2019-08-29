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Общество

Сотни пловцов из Пскова и Великих Лук покажут своё мастерство на этих выходных

29 августа 2019 года, 10:02

В Пскове 29 и 30 августа на набережной реки Великой состоятся чемпионат и первенство Псковской области по плаванию на спринтерских дистанциях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В субботу состоятся заплывы на 50 метров стилем баттерфляй и на спине, а также 100-метровое комплексное плавание.

В воскресенье спортсменов ожидают 50 метров брассом и кролем, а затем - 200 метров комплексным плаванием. Заплывы начнутся в 16.30.

Участниками первенства станут 180 юношей и девушек из Пскова и Великих Лук 2002-2007 годов рождения.

Лучших спортсменов ждут награды в своих возрастных категориях. Результаты комплексного плавания будут оцениваться в отдельном зачете чемпионата.

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