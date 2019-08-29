Псковичам сообщили об изменении режима работы автобусной билетной кассы

С 29 августа после 15.00 в кассах предприятия начнётся продажа месячных проездных билетов для граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Кассы работают в обычном режиме:

- улица Леона Поземского, дом 123. В рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В выходные и праздничные дни – не работает.

- улица Коммунальная, дом 77/1. Работает ежедневно с 8.00 до 18.30 без перерыва на обед.

С 30 августа проездные также можно будет приобрести у кондукторов в салоне автобуса.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщили на предприятии.