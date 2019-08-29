Геннадий Григорьев о новой школе в Дно: Современное оборудование в классах – выше всех похвал

Депутаты Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев и Сергей Быков поделились впечатлениями от новой школы в Дно, которая прошла общественную приёмку 28 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Современное оборудование в классах - выше всех похвал. У каждого класса своя раздевалка, рядом со школой – прекрасный стадион. Хоть переезжай в Дно!» - сказал Геннадий Григорьев.

Депутат отметил то, что в школе предусмотрены специальные туалеты для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

«Теперь они смогут заниматься не дома, а в школе, вместе со сверстниками. Условия для этого созданы», - подчеркнул он.

«Я видел, как всё начиналось, ещё с площадки и коммуникаций. Школа великолепная! Рад, что в муниципалитете реализован такой проект», - заявил Сергей Быков.

Депутат обратил особое внимание на станки в кабинетах труда, на возможности для изучения робототехники, на просторную столовую и современный пищеблок. Самые яркие впечатления оставили спортивный зал и пришкольный стадион.

«У коллектива глаза горят! Это действительно радостное событие!» - отметил Сергей Быков.

Напомним, новое здание дновской школы на 500 мест возводится с августа 2018 года.