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Спорт

Турнир по футболу посвятят 75-летию со Дня образования прокуратуры Псковской области

28 августа 2019 года, 17:30

В пятницу, 30 августа, в 09.00 спортивно-развлекательном комплексе «Раздолье» (Псков, улица Ленинградская, дом 5а) состоится торжественное открытие турнира по мини-футболу, посвященному 75-летию со Дня образования прокуратуры Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что в турнире примут участие областной прокурор, глава региона, должностные лица органов государственной власти области, сотрудники аппаратов правоохранительных органов региона.

В турнире примут участие футбольные команды прокуратур субъектов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, а также представители Республики Беларусь.

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