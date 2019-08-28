Турнир по футболу посвятят 75-летию со Дня образования прокуратуры Псковской области

В пятницу, 30 августа, в 09.00 спортивно-развлекательном комплексе «Раздолье» (Псков, улица Ленинградская, дом 5а) состоится торжественное открытие турнира по мини-футболу, посвященному 75-летию со Дня образования прокуратуры Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что в турнире примут участие областной прокурор, глава региона, должностные лица органов государственной власти области, сотрудники аппаратов правоохранительных органов региона.

В турнире примут участие футбольные команды прокуратур субъектов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, а также представители Республики Беларусь.