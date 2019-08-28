Крестным ходом с иконой Успения Божией Матери прошли тысячи верующих в Печорах (ФОТО)

В Псково-Печерском монастыре 28 августа состоялся традиционный крестный ход с чудотворной иконой Успения Божией Матери. Участниками престольного праздника стали тысячи паломников из разных регионов России и других стран.

Во главе хода по дороге, выложенной узорами из цветов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, а также представители Псковской епархии перенесли икону из Успенского храма на паперть Михайловского собора.

Позже на официальной страничке главы региона в «Инстаграм» появилось сообщение: «С великим праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть в ваших душах всегда царит мир и любовь».

«Псковская правда» публикует фотографии с одного из двенадцати важнейших православных праздников.