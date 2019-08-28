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Общество

Жители Локнянского района могут обратиться в мобильную приёмную прокурора 29 августа

28 августа 2019 года, 14:10

В четверг, 29 августа, в 11.00 в посёлке Локня начнёт работу мобильная приёмная прокурора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Принимать граждан будет первый заместитель прокурора области Виктор Тепляков, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Встреча с гражданами состоится в здании прокуратуры Локнянского района, расположенной по адресу: посёлок Локня, улица Первомайская, дом 30а.

Записаться на прием можно по телефонам 8(81139) 2-14-57 (прокуратура Локнянского района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).

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