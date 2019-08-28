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Общество

Cвященнослужители из Сербии участвуют в празднике Успения в Псково-Печерском монастыре

28 августа 2019 года, 12:07

Губернатор Михаил Ведерников вместе с православными участвует в празднике Успения в Псково-Печерском монастыре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первая божественная литургия состоялась рано утром в Сретенском храме монастыря, после чего в Успенском храме прошел водосвятный молебен и божественная литургия. Праздничные богослужения совершает митрополит Псковский и Порховский Тихон.

После водосвятного молебна, в котором участвуют и священнослужители из Сербии, вокруг монастыря будет совершен крестный ход с чудотворной иконой Успение Божией Матери, которая хранится в обители с 16-го века. По дороге, выложенной узорами из цветов, икону перенесут из Успенского храма на паперть Михайловского собора.

На празднике в древней обители присутствуют тысячи паломников из разных регионов России и других стран.

Вечером в Михайловском храме пройдет богослужение в честь Иисуса Христа.

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