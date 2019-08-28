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Общество

Навыки в рукопашном бою и захвате врага продемонстрируют псковские военнослужащие 31 августа

28 августа 2019 года, 10:30

В субботу, 31 августа, более 900 гвардейцев-десантников Псковского десантно-штурмового соединения станут участниками праздника, посвященного 80-й годовщине со дня его образования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Перед гостями праздника на набережной «Флотской славы» военнослужащие на специальных плавсредствах разыграют эпизод по захвату объекта незаконного вооруженного формирования с форсированием реки Великой.

Здесь же разведчики продемонстрируют свои возможности в показательных выступлениях по рукопашному бою.

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Кроме того, псковичи и гости города смогут посетить площадки с образцами стрелкового оружия, экипировки, воздушно-десантной техники. Практически весь день на набережной будет работать полевая кухня с выпечкой хлеба и солдатской кашей.

Отличившихся военнослужащих ждут государственные и ведомственные награды, а также ценные подарки от губернатора Михаила Ведерникова.

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