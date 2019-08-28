Навыки в рукопашном бою и захвате врага продемонстрируют псковские военнослужащие 31 августа

В субботу, 31 августа, более 900 гвардейцев-десантников Псковского десантно-штурмового соединения станут участниками праздника, посвященного 80-й годовщине со дня его образования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Перед гостями праздника на набережной «Флотской славы» военнослужащие на специальных плавсредствах разыграют эпизод по захвату объекта незаконного вооруженного формирования с форсированием реки Великой.

Здесь же разведчики продемонстрируют свои возможности в показательных выступлениях по рукопашному бою.