Недоделанную костяную рукоять, датированную XVII веком, нашли псковские археологи

Костяную рукоять ножа XVII века обнаружили псковские археологи на Великоулицком раскопе на территории бывшей тепловой электроцентрали. Об этом они сообщили на своей страничке в «Инстаграм» .

«Вот такая нетипичная вещь найдена сегодня. Пример одного из технологических этапов косторезного производства», - отметили археологи.

По их словам, мастер в 17 веке старательно вырезал из кости рукоять ножа, но почему-то бросил свою работу, так и не отделив от заготовки нижнюю часть.