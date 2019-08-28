Недоделанную костяную рукоять, датированную XVII веком, нашли псковские археологи

Костяную рукоять ножа XVII века обнаружили псковские археологи на Великоулицком раскопе на территории бывшей тепловой электроцентрали. Об этом они сообщили на своей страничке в «Инстаграм».
Костяную рукоять ножа XVII века обнаружили псковские археологи на Великоулицком раскопе на территории бывшей тепловой электроцентрали. Об этом они сообщили на своей страничке в «Инстаграм».
По их словам, мастер в 17 веке старательно вырезал из кости рукоять ножа, но почему-то бросил свою работу, так и не отделив от заготовки нижнюю часть.