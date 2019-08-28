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Культура

Недоделанную костяную рукоять, датированную XVII веком, нашли псковские археологи

28 августа 2019 года, 10:02

Костяную рукоять ножа XVII века обнаружили псковские археологи на Великоулицком раскопе на территории бывшей тепловой электроцентрали. Об этом они сообщили на своей страничке в «Инстаграм».

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Публикация от Археология Пскова (@arheologpskov)

«Вот такая нетипичная вещь найдена сегодня. Пример одного из технологических этапов косторезного производства», - отметили археологи.

По их словам, мастер в 17 веке старательно вырезал из кости рукоять ножа, но почему-то бросил свою работу, так и не отделив от заготовки нижнюю часть.

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«В ходе работ на этом участке нами было обнаружено огромное количество костяных обрезков, заготовок. Очевидно, что где-то рядом располагалась мастерская», - добавили специалисты.

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