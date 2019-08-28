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Общество

Тела с разрубленными головами нашли на месте пожара в Острове: подозреваемый задержан

28 августа 2019 года, 09:54

В Острове стражи порядка задержали 54-летнего мужчину подозреваемого в убийстве двух человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В понедельник, 26 августа, в полицию поступило сообщение о возгорании в частном доме. Во время тушения пожара в запертом доме были найдены тела супругов с признаками насильственной смерти. Эксперты диагностировали у них многочисленные рубленные раны головы.

Вскоре полицейским удалось установить личность и задержать предполагаемого преступника. Им оказался неоднократно судимы за избиения, грабежи, угоны и разбои местный житель.

Отметим, в нынешнем году этот мужчина вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за разбой.

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