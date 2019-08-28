Жителей и гостей Пскова предупредили о закрытии улицы Яна Фабрициуса на трёхмесячный ремонт

С 6.00 5 сентября до 24.00 30 ноября в связи с ремонтом движение транспорта на участке улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской будет прекращено. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Дорожные полицейские просят автолюбителей просят учесть эту информацию при планировании поездок. В качестве объезда водителям предлагают использовать улицы Советскую и Гражданскую.

На время проведения ремонтных работ движение городских автобусов №2, 6 и 16 от площади Победы будет осуществляться по улице Советской, улице Вокзальной – до остановки «Вокзал» и в обратном направлении.