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Общество

Жителей и гостей Пскова предупредили о закрытии улицы Яна Фабрициуса на трёхмесячный ремонт

28 августа 2019 года, 09:38

С 6.00 5 сентября до 24.00 30 ноября в связи с ремонтом движение транспорта на участке улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской будет прекращено. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Дорожные полицейские просят автолюбителей просят учесть эту информацию при планировании поездок. В качестве объезда водителям предлагают использовать улицы Советскую и Гражданскую.

На время проведения ремонтных работ движение городских автобусов №2, 6 и 16 от площади Победы будет осуществляться по улице Советской, улице Вокзальной – до остановки «Вокзал» и в обратном направлении.

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