Участниками эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» станут жители Псковской области

В Псковской области с 18 сентября по 7 октября пройдет эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

К участию в конкурсе приглашаются образовательные учреждения, общественные организации, предприятия, компании, находящиеся в Псковской области. Для этого необходимо собрать более 300 килограммов бумаги в одном месте, после чего заблаговременно подать заявку на вывоз макулатуры на официальном сайте эко-марафона. Переработчик предоставляет свой транспорт для вывоза.

После окончания акции будет составлен рейтинг областей, в котором будет отображен вклад каждого региона в сохранение природы.

Инструкцию по сдаче макулатуры можно прочитать здесь.