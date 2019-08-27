Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Великолукская лучница Ника Снеткова взяла «серебро» первенства мира в Мадриде

27 августа 2019 года, 16:11

В Мадриде завершилось первенство Мира по стрельбе из лука, на котором Псковскую область представляла спортсменка регионального Центра спортивной подготовки Ника Снеткова. По итогам соревнований лучница из Великих Лук стала обладательницей серебряной медали в составе нашей сборной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отметим, для Ники Снетковой это первый опыт участия в международных соревнованиях такого уровня.

В Центре спортивной подготовки сообщали, это не единственная награда, которую псковские лучники получили в этом месяце. В Чите на Кубке России по стрельбе из лука Александра Савенкова завоевала золотую медаль.

Тренирует спортсменок Виталий Андреев.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Участниками эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» станут жители Псковской области
Сотрудники «Экопрома» наладили хорошую работу по вывозу мусора с острова Залита
Более 60 сельских спортзалов отремонтировали в Псковской области
В 2021 году в Псковской области появятся два мобильных кванториума
Для запуска системы отслеживания работы светофоров в Пскове потребуется 1,5 миллиона рублей
С 28 августа в Псковской области начнётся досрочное голосование
Вера Емельянова: Майские указы президента выполнены практически полностью
Псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в рамках фестиваля «Воевода Шуйский»
Великолучанка, думая, что помогает родственнице, перевела деньги мошенникам

Комментарии

Авторизация
No comments
ЗОЖ здорового человека

Спорт
27 августа 09:59

ЗОЖ здорового человека

«Псковская правда» выяснила, как взрослые и дети понимают здоровый образ жизни
Сила и любовь

Спорт / Соревнования
26 августа 17:00

Сила и любовь

Чемпионат мира по пауэр-вокрауту прошел в Пскове
ТОП-5 псковских юниоров

Спорт / Рекорды
21 августа 09:00

ТОП-5 псковских юниоров

Кому предстоит штурмовать мировые первенства в ближайшие годы