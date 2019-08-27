Сотрудники «Экопрома» наладили хорошую работу по вывозу мусора с острова Залита

«С компанией «Экопром» построена хорошая работа по вывозу мусора с острова Залита», - заявил 27 августа в прямом эфире ПАИ-live заместитель директора компании «Экопром» Святослав Колинко.

«Сотрудники регионального оператора соорудили две крытые площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов, откуда ежемесячно вывозят мусор. В скором времени здесь установят дополнительную площадку», - отметил он.

По словам Святослава Колинко, мусор вывозят после того, как местные жители сообщают о его накоплении.

Замдиректора компании добавил, сейчас идет работа по поиску крупногабаритного плавательного средства для вывоза старой свалки с острова.

Напомним, компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает на территории одиннадцати регионов России.