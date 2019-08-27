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Общество / Образование

Более 60 сельских спортзалов отремонтировали в Псковской области

27 августа 2019 года, 14:07

Более 60 сельских спортзалов отремонтировали в Псковской области, в течение нескольких ближайших лет  цифру доведут до сотни. Об этом сообщил начальник управления образования Псковской области Александр Седунов, выступая 27 августа на большом августовском педсовете. 

В этом году новую школу на 500 учеников построили в городе Дно. Она начнет работу 2 сентября. 

- Это первая построенная в райцентрах школа за последние несколько лет, - подчеркнул Александр Седунов.

Запланировано также строительство школы на 800 мест, которое начнётся в Великих Луках. В ближайшее время там начнут строительные работы.

Новые школы планируют также построить в Пыталовском, Гдовском  и Печорском районах. 

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