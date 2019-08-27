В 2021 году в Псковской области появятся два мобильных кванториума

О будущих перспективах рассказал начальник областного Управления образования Александр Седунов, выступая сегодня, 27 августа, перед коллегами на большом педсовете.

В 2012 году в Псковской области появятся два первых мобильных кванториума. На базе имеющегося оборудования школьники смогут выполнять лабораторные задания. В будущем количество таких передвижных кванториумов возрастет.

К 1 сентября 2020 года стационарный кванториум заработает в Великих Луках, однако туда смогут приезжать и школьники из соседних районов.

В 2022 году в Пскове появится центр поддержки одаренных детей по примеру «Сириуса». В области скоро стартует проект «Учитель будущего». К 2022-23 году не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет и 50% всех педагогов пройдут на его базе курсы повышения квалификации. А через несколько лет в 121 областной школе будут созданы центры электронного образования для школьников.