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Общество

Для запуска системы отслеживания работы светофоров в Пскове потребуется 1,5 миллиона рублей

27 августа 2019 года, 13:00

Комплексная модернизация светофорного хозяйства требуется в Пскове, сообщил директор компании «Монтаж-СК» Юрий Бурлин на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По его словам, вопрос надежности светофоров решен наполовину: заменено 80% светильников и контроллеров, однако требуют замены кабели, особенно на Октябрьском и Рижском проспектах.

Сейчас информация о сбоях в работе светофоров собирается нецентрализованно. При этом есть возможность поставить автоматическую систему отслеживания работы всей светофорной сети: предварительные работы (установка контроллеров) на самих светофорных объектах в центральной части города уже проведены, осталось приобрести программное обеспечение и оборудовать рабочее место для оператора. Примерная стоимость этих мероприятий — 1,5 млн рублей.

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