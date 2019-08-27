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Политика

С 28 августа в Псковской области начнётся досрочное голосование

27 августа 2019 года, 12:31

Две недели назад «Псковская правда» подробно рассказывала о проходящих в регионе кампаниях. Единый день голосования — 8 сентября.

Однако в случае если в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть для голосования на избирательный участок, у вас есть право проголосовать досрочно.

Как рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, для досрочного голосования необходимо с 28 августа по 3 сентября обратиться в территориальные избирательные комиссии, организующие выборы, а с 4 по 7 сентября 2019 года в свои участковые избирательные комиссии в часы их работы.

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