Вера Емельянова: Майские указы президента выполнены практически полностью

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поприветствовала участников большого августовского педсовета, который 27 августа проходит в инженерно-лингвистической гимназии. На педсовете традиционно подводят итоги работы и определяют задачи на будущее, передает корреспондент «Псковской правды».

Темой совещания в нынешнем году стали приоритеты образовательной политики Псковской области в условиях реализации национального проекта «Образование».

«Строятся новые детские сады и школы, мы запускаем программы поддержки учителей, как в городе, так и на селе. Майские указы президента выполнены практически полностью», - подчеркнула Вера Емельянова и пожелала от имени главы региона всем педагогам успешного учебного года и благополучия.

Участниками педсовета стали учителя и директора со всей Псковской области, общественники, представители органов власти.

Лучших работников образования почетными грамотами и благодарственными письмами наградил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Выступая на большом августовском педсовете, он пожелал всем интересного учебного года и реализации всех творческих планов.