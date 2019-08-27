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Общество

Псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в рамках фестиваля «Воевода Шуйский»

27 августа 2019 года, 12:17

27 и 28 августа псковичей и гостей города приглашают всех желающих на бесплатную экскурсию, приуроченную к фестивалю «Воевода Шуйский». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Экскурсия стартует от отеля Покровский к Покровской башне, Баториеву пролому.

Участники узнают о героической обороне Пскова от войск Стефана Батория с 1581 по 1582 года. Экскурсия пройдёт 17:00 и в 18:00. Запись на экскурсию по этой ссылке.

В день праздника, 28 сентября, пройдут аналогичные экскурсии, но уже с заходом в Покровскую башню. Желающие принять участие в экскурсии 28 сентября могут выбрать наиболее удобное для себя время: 13.30, 14.30, 15.30.

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