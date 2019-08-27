Псковские игроки в мини-футбол привезли победу с черноморского побережья

Псковская команда военно-спортивного лагеря «Вымпел-Шторм» победила на турнире по мини-футболу среди лагерей Черноморского побережья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В составе команды были Игорь Пизунов, Иван Галаган, Роман Япин, капитан команды и тренер Алексей Фролов и инструктор Олег Поротников.

Псковские футболисты соревновались с командами из оздоровительных лагерей Краснодарского края «Солнечный берег», «Чайка», «Нептун», «Старт», а также двумя сборными вожатых.

Напомним, что детский военно-спортивный лагерь «Вымпел-Шторм» организован в рамках проекта «Команда 2018», при поддержке губернатора Псковской области и Фонда Президентских грантов.