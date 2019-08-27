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Общество

Великолучанка, думая, что помогает родственнице, перевела деньги мошенникам

27 августа 2019 года, 09:50

Общение с лже-родственницей в социальных сетях обошелся великолучанке почти в 5000 рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, 36-летняя женщина получила личное сообщение в социальной сети от жены ее брата. Во время диалога родственница попросила великолучанку помочь ей деньгами и прислала номер мобильного телефона, по которому нужно было перевести деньги. Родня попросила одолжить около 4500 тысяч рублей.

Великолучанка необходимую сумму, а после решила убедиться, получил ли адресат деньги. Позвонив родственнице, женщина узнала, что никаких денег жена брата не просила и в интернете с ней переписывалась не она.

Возбуждено уголовное дело.

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