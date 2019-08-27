«Атмосфера незабываемая!»: Михаил Ведерников побывал на съёмках фильма о Викторе Цое

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке у режиссёра Алексея Учителя. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в «Инстаграм».
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке у режиссёра Алексея Учителя. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в «Инстаграм».
«Атмосфера незабываемая! Могу с уверенностью сказать, что магия кино, о которой так любят говорить, результат тяжелого и кропотливого труда огромной «армии» талантливых людей, объединенной общей идеей», - отметил он.
По словам губернатора, второй этап съемок на Псковской земле у команды Алексея Учителя продлится до начала сентября.
В фильме сыграют Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак и другие звезды российского кино.
Алексей Учитель пообещал Михаилу Ведерникову привезти фильм в Псков после премьеры в Москве.