Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Атмосфера незабываемая!»: Михаил Ведерников побывал на съёмках фильма о Викторе Цое

27 августа 2019 года, 09:44

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке у режиссёра Алексея Учителя. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в «Инстаграм».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007)

«В последнее время Псковская область часто попадает в объектив кинематографистов. Вот и нынешним летом на территории региона снимают сразу несколько кинокартин. Одна из них - проект Алексея Учителя о Викторе Цое», - написал Михаил Ведерников.

«Атмосфера незабываемая! Могу с уверенностью сказать, что магия кино, о которой так любят говорить, результат тяжелого и кропотливого труда огромной «армии» талантливых людей, объединенной общей идеей», - отметил он.

По словам губернатора, второй этап съемок на Псковской земле у команды Алексея Учителя продлится до начала сентября.

В фильме сыграют Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак и другие звезды российского кино.

Алексей Учитель пообещал Михаилу Ведерникову привезти фильм в Псков после премьеры в Москве.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Великолучанка, думая, что помогает родственнице, перевела деньги мошенникам
Псковские игроки в мини-футбол привезли победу с черноморского побережья
В Пскове продолжают принимать заявки на конкурс СМИ «Ганза - связь времен»
Быстро, удобно и комфортно: губернатор поделился впечатлениями от поездки на «Ласточке»
Александр Седунов: Открытие «кикоинского класса» в Пскове – большой шаг для образования
Дновская образовательная школа с современным оборудованием готова принять учащихся
Выставка оружия и показательные выступления военнослужащих ждут псковичей 31 августа
Через три дня псковичи узнают результаты полуфинала фотоконкурса «Самый дружный класс – 2019»
Алексей Немов высказался о чемпионате мира по силовому воркауту, прошедшему в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Заказать почтальона домой

Общество
26 августа 14:09

Заказать почтальона домой

Чем отличается первое отделение в Пскове, переоборудованное по новым стандартам
Tele2 ускоряется в Псковской области

Общество
23 августа 15:24

Tele2 ускоряется в Псковской области

Мобильный оператор предлагает псковичам удобные опции дома и в путешествиях
Салат из кабачков в медовом соусе

Общество
23 августа 11:29

Салат из кабачков в медовом соусе

Читатели «Псковской правды» делятся своими рецептами заготовок на зиму