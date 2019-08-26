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Общество

В Пскове продолжают принимать заявки на конкурс СМИ «Ганза - связь времен»

26 августа 2019 года, 17:59

Международный конкурс средств массовой информации «Ганза - связь времен» продлится до 20 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Одна из важнейших составляющих конкурса - бережное отношение к истории, популяризация проводимых под эгидой Международного Ганзейского союза ежегодных Международных Ганзейских дней и инициированных Союзом Русских Ганзейских городов Русских ганзейских дней как масштабных площадок для продвижения культурного, туристического и делового сотрудничества и уникального формата событийного туризма.

Участвовать в конкурсе могут все виды СМИ, а также авторы блогов и страниц в социальных медиа, насчитывающих от 4000 подписчиков. К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в свет с 1 июля 2018 года по 15 августа. Темы работ, представленные на конкурс, должны касаться ганзейских связей, туризма, истории, культуры, а также рассказа о людях, вносящих вклад в развитие ганзейского движения. Работы вместе с заполненной заявкой принимаются до 6 сентября по электронной почте pressa@pskovgorod.ru, также отправить работы можно курьерской службой: 180000, Псков, улица Некрасова, дом 14, 6-й кабинет.

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