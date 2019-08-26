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Общество

Александр Седунов: Открытие «кикоинского класса» в Пскове – большой шаг для образования

26 августа 2019 года, 16:21

Образовательная программа «кикоинского класса» единогласно одобрена Экспертным советом регионального Комитета по образованию, заседание которого прошло 26 августа в образовательном центре «Кванториум». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам председателя Комитета по образованию Псковской области Александра Седунова, открытие «кикоинского класса» - это большой шаг для всей системы образования региона.

«Специально для этого проекта была разработана оригинальная образовательная программа, которая создавалась при поддержке специалистов Курчатовского института и Псковского государственного университета», - отметил он.

Образовательную программу представила директор школы № 1 Наталья Ломонова.

Кроме основных образовательных дисциплин учащиеся будут осваивать дополнительные модули в области физики, математики, биологии и гуманитарных наук.

«Одна из основных задач, которые стоят перед педагогами – поддержать интерес пятиклассников к познавательной деятельности», - подчеркнула Наталья Ломонова.

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Напомним, что решение об открытии «кикоинского класса» на базе общеобразовательной школы № 1 Пскова было принято в марте этого года по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с президентом научно-исследовательского центра Михаилом Ковальчуком.

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