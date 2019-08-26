Дновская образовательная школа с современным оборудованием готова принять учащихся

Среднюю образовательную школу в Дно ввели в эксплуатацию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам председателя Комитета по образованию Псковской области Александра Седунова, школа готова принять учащихся.

«Все работы по отделке помещений, сборке мебели полностью завершены», - отметил он.

Новую школу, рассчитанную на 500 учеников, возвели по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса.

В учебных классах установили спецоборудование для кабинетов химии, физики, биологии, музыки, технологии для девочек и мальчиков, а также для всех кабинетов других школьных предметов и начальной школы.

Впервые в Дновской школе появятся классы робототехники и 3D-моделирования.