Выставка оружия и показательные выступления военнослужащих ждут псковичей 31 августа

В субботу, 31 августа, в Пскове пройдёт праздничные мероприятия, посвященные 80-летию 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Празднование начнется в 9.00 с торжественного митинга в амфитеатре на городской набережной Флотской славы.

Через час на реке Великой пройдет десантирование спортсменов-парашютистов с флагами России, Воздушно-десантных войск и Псковской области. Здесь же состоятся показательные выступления военнослужащих.

После показательных выступлений на набережной Флотской славы начнётся праздничный концерт, участниками которого станут творческие коллективы города Пскова и вокально-инструментальный ансамбль «Голубые молнии».

Все желающие смогут побывать на выставке образцов экипировки, вооружения и специальной техники ВДВ.

В течение дня на набережной будет работать полевая кухня и пункт приема на военную службу.