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Спорт

Алексей Немов высказался о чемпионате мира по силовому воркауту, прошедшему в Пскове

26 августа 2019 года, 12:58

Знаковым событием назвал российский гимнаст Алексей Немов поведение в Пскове чемпионата мира по силовому воркауту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Чемпионат мира по силовому воркауту - это очень высокий уровень и знаковое событие в мире спорта. И то, что он проходит в этом году именно в городе Пскове, особенно важно.


Алексей Немов высказался о чемпионате мира по силовому воркауту, прошедшему в ПсковеАлексей Немов, российский гимнаст
«У воркаута и спортивной гимнастики много общего», - отметил Алексей Немов. «Можно сказать, что это однокоренные виды спорта».

По мнению известного спортсмена, уличная гимнастика подходит для всех возрастов.

«Знаю, что в Псковской области установлено около 80 площадок для воркаута. Уверен, что все они будут пользоваться спросом среди молодежи и тех, кто следит за своим телом и здоровьем. От занятий однозначно будет положительный эффект», - сказал Алексей Немов.

Напомним, спортивный комплекс, связанный с именем именитого гимнаста, четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, могут открыть на стадионе «Машиностроитель».

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