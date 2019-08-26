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Общество

Через три дня псковичи узнают результаты полуфинала фотоконкурса «Самый дружный класс – 2019»

26 августа 2019 года, 13:02

Осталось три дня до подведения итогов второго этапа фотоконкурса «Самый дружный класс – 2019», участниками которого стали нынешние выпускники со всех районов Псковской области.

По состоянию на понедельник, 26 августа, в голосовании лидируют выпускники из Острова, Печор и Новоржева. Кстати, выпускник из Новоржева стал победителем голосования за право попасть на обложку областного фотоальбома «Алые паруса».

Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю! В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, «Псковская правда» обязательно напомнит ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2018-2019 учебного года.

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосование второго этапа завершится 29 августа в 12.00. После подсчета и анализа голосов будет выявлена тройка финалистов со всей области.

Финальный этап голосования за тройку лидеров стартует 30 августа. Голосование будет остановлено 16 сентября в 12.00. В этот день мы узнаем победителя, которому достанется подарок для классного руководителя – поздравительная статья. Он выйдет в газете «Псковской правда – Вече» ко Дню учителя.

Дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

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