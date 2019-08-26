Подростка, угнавшего в Острове мопед и легковой автомобиль, задержали полицейские

Подростка из Острова подозревают в краже мопеда и угона легковушки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Преступления произошли на минувших выходных. В полицию обратились два местных жителям, которые сообщили о похищении принадлежавших им транспортных средств. Из гаража по улице Мичурина украли мопед, а от дома по речному переулку – автомобиль ВАЗ.

Стражи порядка установили, что к преступлениям может быть причастен местный 15-летний учащийся колледжа. Как только полицейские вышли его след и задержали, подросток признался в обоих совершенных противоправных деяниях.

Похищенную технику изъяли. Возбуждены уголовные дела.