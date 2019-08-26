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Общество

Ребенку-инвалиду в Пскове выдали новую коляску после вмешательства прокуратуры

26 августа 2019 года, 11:05

Псковская прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида техническим средством реабилитации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что одному из воспитанников псковского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», имеющему статус ребенка-инвалида, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации необходима кресло-коляска, предоставляемая за счет средств Фонда социального страхования.

Воспитанник, имеющий нарушения функций опорно-двигательного аппарата, долгое время не был обеспечен средством реабилитации.

Городской прокурор потребовал от руководителя Центра немедленно устранить нарушение закона.

Требования были удовлетворены. Ребенка обеспечили креслом-коляской.

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