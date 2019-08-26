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Культура

Дизайнеры, работающие в этностиле, съехали в Псковскую область на международный фестиваль

26 августа 2019 года, 10:18

Двухдневный международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит. Музыка и этностиль» стартовал в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Участниками фестиваля станут творческие коллективы и солисты, исполняющие народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках, а также дизайнеры, создающие коллекции одежды и украшения в этническом стиле из Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Ленинградской и Псковской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Эстонии.

27 августа в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом 1) развернутся тематические площадки: мастер-класс по набойке на ткани для этнодизайнеров, который проведет известная ткачиха Картюшова Гусляна, а также мастер-класс по плетению из болотных трав от мастера плетения из природных материалов Константиновой Ирины.

Вечером того же дня в 18.00 на сцене Городского культурного центра состоится гала-концерт, где зрителей ждут яркие музыкальные выступления и незабываемый показ этномоды.

28 августа участники фестиваля выедут в Печорский район Псковской области и в Старом Изборске, где примут участие в торжественной церемонии землеприношения к памятнику единения россиян – Священному холму.

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