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Общество

В последний четверг августа зампрокурора области ответит на вопросы великолучан

26 августа 2019 года, 10:05

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 29 августа приведёт личный прием граждан в прокуратуре Великолукского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Великолукского района Юрию Чеботареву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Встреча пройдёт по адресу: Великие Луки, улица Новосокольническая, дом 14. Начало в 17.00.

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