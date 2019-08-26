В последний четверг августа зампрокурора области ответит на вопросы великолучан

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 29 августа приведёт личный прием граждан в прокуратуре Великолукского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Великолукского района Юрию Чеботареву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Встреча пройдёт по адресу: Великие Луки, улица Новосокольническая, дом 14. Начало в 17.00.