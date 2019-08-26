Псковская область в четыре раза увеличила показатель сбора зерна

Более 80 тысяч тонн зерна намолотили в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Это в 4 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года», - отметили в региональном Комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору..

Лидерами по уборке масличных и зерновых культур стали Островский, Пушкиногорский и Пыталовский районы.

Сельскохозяйственные предприятия также заготовили около 13 тысяч тонн рапса. Кроме того, аграрии выкопали более 3 тысяч тонн картофеля, собрали более 90 тонн овощей.