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Общество / Важная дата

В новых победах великолучан уверен Михаил Ведерников, поздравивший жителей с Днем города

25 августа 2019 года, 11:43

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил поздравление в адрес жителей города Великие Луки, который в эти дни отмечает 853-летие со дня первого упоминания в летописи.

Великие Луки, один из старейших городов Псковской области, говорится в поздравлении. Губернатор отметил длинную и насыщенную историю великолукской земли, которая ярко иллюстрирует ее непростую жизнь и убедительно доказывает силу, отвагу и искреннюю любовь к родине местных жителей.

«Сегодня Великие Луки — это важный промышленный и культурный центр Псковской области, чьи энергичные и творческие жители успешно трудятся на процветание своей земли, - заявил Михаил Ведерников. - Уверен, общими усилиями мы сможем добиться новых побед! Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия!»

Добавим, сегодня на празднике запланированы рыболовный фестиваль, юношеский хоккейный матч, шоу силового экстрима, турниры по мини-футболу для детей и открытый чемпионат по пляжному волейболу среди взрослых, преодоление полосы препятствий на велосипеде. 

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