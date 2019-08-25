Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

В Псковском районе ищут очевидцев ДТП с водителем-наркоманом

25 августа 2019 года, 11:31

Полицейские призывают откликнуться тех, кто 9 мая этого года видел ДТП в деревне Голубово Псковского района. В 11 утра мужчина 1981 года рождения, в крови которого позже были обнаружены наркотические вещества, опрокинул автомобиль в кювет. Происшествия случилось у дома №1В в Хвойном проезде. Пострадали два пассажира отечественной «десятки».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, очевидцев просят обратиться в районный отдел полиции: Псковский район, деревня Уграда, 19, кабинет №26. Можно позвонить в ОМВД по Псковскому району: 8 (8112) 593-327, 676-872.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В новых победах великолучан уверен Михаил Ведерников, поздравивший жителей с Днем города
Как выбрать ранец для школьника – Роспотребнадзор напомнил 10 важных правил
Сделать бесплатную прививку от гриппа завтра можно будет у «Империала»
Призерка Чемпионата мира по воркауту на награждении в Пскове получила предложение о замужестве
Жителями Залита поделились мечтой сделать из острова свою «Юрмалу»
Атлеты из 16 стран приехали в Псков на Чемпионат мира по силовому воркауту
На дорогах Псковской области произошло 68 ДТП с детьми и подростками
Псковские спортсмены взяли «бронзу» на Чемпионате мира по гребле
Более 700 спортсменов со всей России стали участниками бегового фестиваля «Гвардейская битва»

Комментарии

Авторизация
No comments
Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Происшествия
5 августа 12:30

Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Питерский пенсионер, отдыхавший с семьей в Дедовичском районе, ушел за грибами и заблудился
Вандалы снова разгромили центр Острова

Происшествия
23 июля 10:20

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)