В Псковском районе ищут очевидцев ДТП с водителем-наркоманом

Полицейские призывают откликнуться тех, кто 9 мая этого года видел ДТП в деревне Голубово Псковского района. В 11 утра мужчина 1981 года рождения, в крови которого позже были обнаружены наркотические вещества, опрокинул автомобиль в кювет. Происшествия случилось у дома №1В в Хвойном проезде. Пострадали два пассажира отечественной «десятки».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, очевидцев просят обратиться в районный отдел полиции: Псковский район, деревня Уграда, 19, кабинет №26. Можно позвонить в ОМВД по Псковскому району: 8 (8112) 593-327, 676-872.