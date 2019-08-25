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Общество / Здоровье

Как выбрать ранец для школьника – Роспотребнадзор напомнил 10 важных правил

25 августа 2019 года, 09:54

Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало критерии. Которым должен соответствовать качественный, надежный и безопасный ранец или рюкзак для школьника.

1. У ранца должна быть анатомическая спинка с твёрдым внутренним каркасом и мягкой внешней обивкой.

2. Широкие (5-8см) лямки, повторяющие изгиб плеча.

3. Вес ранца для первоклассника – не более 1 кг без учета веса книг.

4. Оптимальная форма – прямоугольник. Заполненный портфель должен хорошо держать форму и не деформироваться под весом вещей.

5. Ширина не должна быть больше ширины плеч. Нижний край рюкзака должен проходить по линии талии.

6. Материал – прочный полиэстер с водоотталкивающей пропиткой.

7. Замки и застёжки должны быть надёжны, удобны и легко открываться даже одной рукой.

8. Отдайте предпочтение рюкзаку с несколькими вместительными отделениями внутри.

9. Актуальный дизайн с изображениями популярных героев поможет ребёнку быстрее завести друзей в школе.

10. Наличие светоотражающих элементов обеспечит школьнику безопасность на дороге.

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