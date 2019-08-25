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Общество / Здоровье

Сделать бесплатную прививку от гриппа завтра можно будет у «Империала»

25 августа 2019 года, 09:42

Жители Пскова могут привиться от гриппа и ОРВИ без визита в поликлинику. Бесплатная выездная вакцинация пройдет у гипермаркета «Империал» с 26 по 30 августа и со 2 по 6 сентября. Мобильный ФАП с госномером «В 862 КР» будет стоять на парковке торгового центра с 10:00 до 17:00

«Вакцинация проводится бесплатно и обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ», – отмечают в Псковской городской поликлинике.

Прививку ставят бесплатно.

Для выезда медиков в организацию необходимо оставить заявку в поликлинике. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.

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