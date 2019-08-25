Призерка Чемпионата мира по воркауту на награждении в Пскове получила предложение о замужестве

В Пскове 24 августа состоялся Чемпионат мира по силовому воркауту. Изюминкой церемонии награждения стало предложение руки и сердца, которое получила занявшая второе место атлетка из России Наталья Малеева. Выйти замуж ей предложил вице-президент федерации воркаута России Михаил Китаев. Зрители стали свидетелями прозвучавшего из уст девушки: «Да!» Трибуны взорвались аплодисментами и словами поздравлений.

Отметим, в женском зачете третье место заняла Джемма Альба из Чили, шестиколограмовый кубок победительницы увезла домой в Польшу Камила Кубик. Среди мужчин были разыграны медали в легком и тяжелом весе, в троеборье (также в легком и тяжелом весе), были выявлены призеры и победитель в абсолютном зачете. Всего у российских атлетов четыре «золота», два «серебра» и одна «бронза».