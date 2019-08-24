Михаил Ведерников обсудил с жителями Залита план развития острова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 25 августа побывал с рабочей поездкой на острове Залита. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в первый раз Михаил Ведерников был здесь с неофициальным визитом в августе прошлого года. По итогам прошлой поездки был сформированы поручения, которые касались наиболее актуальных вопросов жизнедеятельности островов.

В этот раз остров Залита глава региона посетил вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном и депутатом Псковского областного Собрания Владимиром Яниковым. Михаил Ведерников осмотрел места для сбора мусора, посетил инфраструктурные социальные объекты: школу и фельдшерско-акушерский пункт. Большую часть времени он уделил общению с населением, обсуждению актуальных вопросов.

Жители острова отметили, что часть обозначенных ранее проблем в настоящее время решена. Так, закрыт вопрос по медицинскому обслуживанию — с этого года на Залита на постоянной основе работает фельдшер. В этом году в ФАП поступило новое оборудование, и сейчас у нее есть все необходимое для первичного осмотра пациентов.Еще одна проблема, которую удалось решить - обеспечение пожарной безопасности. Глава региона сообщил местным жителям, что при поддержке руководства МЧС России выделен пожарный автомобиль, который будет находиться на острове на постоянной основе.

Михаил Ведерников сообщил, что в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» в деревне Толбица Псковского района появится новый причал. По этому проекту будет закуплен еще один катер для комфортной доставки жителей и гостей на острова.

Серьезные сдвиги и в решении «мусорного» вопроса. По поручению губернатора, региональный оператор оборудовал площадки и установил специализированные контейнеры. Сейчас вывоз мусора производится ежемесячно и график корректируется в зависимости от потребности. Жители пожаловались на большие счета за вывоз мусора, которые они получили не так давно. Представитель регионального оператора пояснил, что это были квитанции с начала года, и в дальнейшем они будут поступать в адрес жителей ежемесячно.

Также на встрече поднимался вопрос создания территориального общественного самоуправления (ТОС). Михаил Ведерников обратил внимание, что это даст дополнительные возможности для привлечения финансирования в населенный пункт, в том числе за счет получения грантов. Инициативная группа жителей Залита сообщила, что процесс создания ТОС находится в активной фазе, необходимые документы почти собраны. Планируется, что вопрос регистрации ТОС будет вынесен на сентябрьскую сессию районного Собрания депутатов.

Губернатор пообещал, что после этого он вернется на Залита. Он намерен снова встретиться с жителями и обсудить совместный поэтапный план развития острова.

-У нас мечта — сделать здесь свою Юрмалу, — сказала одна из жительниц острова.

-У вас есть для этого все возможности, — отметил Михаил Ведерников.