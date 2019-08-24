В первом полугодии этого года на дорогах Псковской области произошло 68 ДТП с детьми и подростками в возрасте до 16 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

ВДТП 1 ребёнок погиб и 76 получили ранения различной степени тяжести. В августе этого года уже зафиксировано 20 ДТП, в которых получили ранения 23 ребенка.

В этой связи Госавтоинспекция Псковской области просит родителей напомнить детям правила дорожного движения. Как отмечают полицейские, достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10 минут проводить беседу по Правилам дорожного движения. Тогда ребенок сможет самостоятельно ориентироваться в сложной обстановке на дорогах.

Частая ошибка родителей – действия по принципу «со мной можно». Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на «красный» или быстро перейти проезжую часть в неположенном месте, будьте уверены: оставшись один, он попытается повторить это сам.

Что касается безопасности детей в салоне транспортного средства, то помощником в этом вопросе станет ремень безопасности или детское удерживающее устройство и, конечно же, строгое и неукоснительное соблюдение ПДД при управлении автомобилем.