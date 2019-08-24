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Спорт

Псковские спортсмены взяли «бронзу» на Чемпионате мира по гребле

24 августа 2019 года, 14:36

Псковичи вошли в тройку лучших на Чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» на дистанции в 2 тыс км. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, соревнования проходили в Тайланде.

Псковские гребцы преодолели дистанцию за 10 минут 57 секунд, что позволило им занять почетное третье место. На первом и втором месте по итогам зачета оказались команды из Австрии и Канады.

Отметим, что псковские гребцы успешно выступают на самых престижных мировых и российских соревнованиях. Администрация Псковской области оказывает поддержку спортсменам - частично финансирует поездки на соревнования. По решению губернатора региона Михаила Ведерникова в этом году гребцам будут выделены допсредства из резервного фонда Администрации Псковской области на приобретение экипировки для участия в соревнованиях и рассмотрена возможность приобретения новых тренажеров и оборудования для тренировок.

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