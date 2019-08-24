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Спорт

Более 700 спортсменов со всей России стали участниками бегового фестиваля «Гвардейская битва»

24 августа 2019 года, 12:41

В Псковском районе, на полигоне 76-й десантно-штурмовой дивизии проходит беговой фестиваль «Гвардейская битва на кубок Губернатора — 2019». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, в соревнованиях участвуют более 700 спортсменов. География участников обширная: Псков, Санкт-Петербург, Москва, Мурманск и даже Барнаул. Традиционно на дистанцию выйдут около 200 представителей 76-й дивизии.

Гонка с препятствиями будет проходить на пяти маршрутах: 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Участвуют спортсмены 2012 года рождения и старше.

В соревнованиях принимает участие заместительгубернатора Псковской области Николай Цветков вместе со своей семьей. Он будет проходить гонку с препятствиями на участке 5 км.

- Участвую уже во второй раз. Это не просто соревнования, это самая настоящая гвардейская битва, проверка духа и умений во время прохождения гонки с препятствиями. Одновременно такие мероприятия позволяют отдать дань уважения нашим предкам, которые создавали славу наших Вооруженных Сил, — сказал он.

Отличительной особенностью соревнований является то, что участие в них для всех участников бесплатное. По итогам каждый участник получит медаль. Спортсменам, которым удастся пройти беговую полосу с препятствиями быстрее всех, будут вручены Кубки Губернатора.

Соревнования проводятся при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и администрации Псковской области. В этом году они проходят во второй раз.

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