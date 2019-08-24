Михаил Ведерников предложил проводить форум «ЗаЗОЖ» в Псковской области ежегодно

23 августа в Пскове проходит открытый всероссийский общественно-профессиональный форум #ЗаЗОЖ. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, участников форума поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

-Все успешные люди единогласно говорят: чистота мыслей является первоисточником успеха, а остальное — следствием. Выбор спорта, здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, правильное питание — всё это является осознанным выбором здравомыслящего человека. И, что не менее важно, сильная личность — единственная защита от вызовов современности, от всего, что может разрушить ваше здоровье, карьеру, а иногда и жизнь, — сказал Михаил Ведерников, обращаясь к участникам форума.

Глава региона напомнил, что в этот день в Псковской области проходят сразу два крупных спортивных мероприятия: беговой фестиваль «Гвардейская битва» и чемпионат мира по воркауту. Губернатор пригласил участников форума посетить самую большую гимнастическую площадку региона на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Там сегодня сильнейшие спортсмены планеты будут бороться за награды.

Михаил Ведерников также предложил организаторам проводить форум «ЗаЗОЖ» на Псковской земле ежегодно. На эти цели будет предусмотрено дополнительное финансирование, а вместе с «Фондом святой равноапостольной княгини Ольги» будет проработан вопрос о грантовой поддержке проектов, которые участники будут защищать на мероприятии.

Всероссийский общественно-профессиональный форум #ЗаЗОЖ проходит в Псковской области с 23 по 25 августа. Участие в нем принимают более 500 человек в возрасте от 15 до 18 лет из 15 регионов России. Псковская область представлена на форуме более чем 300 участниками. С докладами на форуме выступят эксперты союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций», а также ведущие специалисты научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации. Мероприятие проходит при поддержке Администрации Псковской области.