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Происшествия

Полиция продолжает розыск пропавшего два года назад великолучанина (ФОТО)

24 августа 2019 года, 10:58

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают разыскивать Васильева Евгения Витальевича, 1985 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в апреле 2017 года этот мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.

Полиция продолжает розыск пропавшего два года назад великолучанина (ФОТО)
Евгений Васильев
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Васильева Евгения Витальевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.

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