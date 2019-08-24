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Общество

Любителей активного отдыха приглашают на фестиваль воздушных змеев

24 августа 2019 года, 10:52

24-25 августа в деревне Бенёво Палкинского района проходит фестиваль воздушных змеев «Смельчак и ветер». Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре Псковской области, на мероприятие приглашают любителей воздушных змеев, природы и активного отдыха.

Организаторы обещают большое поле для запусков змеев. Также на фестиваль можно просто приехать отдохнуть и заночевать в палатке на природе. «Делайте змеев сами, или покупайте и приезжайте. Ждём всех», - пишут организаторы мероприятия в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, первый в Псковской области фестиваль воздушных змеев «Смельчак и ветер» состоялся 25 и 26 августа 2018 в Палкинском районе. В программе были запускание змеев и конкурсы, развлечения для детей – батут, футбол, бадминтон.

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